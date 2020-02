Rat zur Saat: Pflanzenbauberatung stieß auf großes Interesse

Mit rund 400 Interessierten war die Beteiligung auf den drei Gebietsversammlungen Pflanzenbau „Rat zur Saat“ wieder überdurchschnittlich hoch. Das geht aus einem Presseschreiben hervor.

In Schwarzenau und Willanzheim stellten Maximilian Sehr und Klaus Maslowski vom Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg das Thema „Ausblick und Umgang mit Gewässerrandstreifen nach dem Volksbegehren zur Artenvielfalt“ vor. Die Regelung ist durch Änderung des Bayerischen Naturschutzgesetztes seit 1. August 2019 in Bayern in Kraft.

Die Referenten berichteten von einer notwendigen Korrektur der im November 2019 vorgestellten Gebietskulisse. Nun sollen trockene grüne Gräben nicht mehr als Gewässer im Sinne des Volksbegehrens eingestuft werden. Weiterhin könne ein aufgrund der unklaren Rechtslage im Herbst 2019 bereits getätigter Anbau von Winterkulturen im Jahr 2020 noch beerntet werden. Gleiches gelte für Dauerkulturen. Bis alle unklaren Gräben bzw. Gewässer vom Wasserwirtschaftsamt eingestuft werden können, wird es noch zwischen drei und fünf Jahren dauern. Die geprüften und eingestuften Gewässer werden dann im Umweltatlas Bayern unter www.umweltatlas.bayern.de veröffentlicht.

Pflanzenschutz-Zulassung laufen aus

Sebastian Ries vom Erzeugerring Unterfranken stellte anschließend aktuelle Sortenempfehlungen für das Frühjahr 2020 vor und informierte, dass im Bereich Pflanzenschutz einige bestehende Zulassungen von gängigen Mitteln auslaufen. Damit verbunden sind Abverkaufs- und Aufbrauchfristen. Er klärte auch über Neuerungen bei der Zulassung wichtiger Pflanzenschutzmittel auf und wies auf die schnellen Änderungen in diesem Bereich hin.

Die Erzeugergemeinschaft Kitzingen stellte die derzeitige Situation zur Erfassung und Vermarktung von HO-Sonnenblumen vor und blickte auf das kommende Anbaujahr.

Zu den Vorgaben der aktuellen Düngeverordnung informierte Thomas Karl vom AELF Kitzingen. Er sprach unter anderem über die Vorgaben einer möglichen Düngung nach Auslauf der Sperrfrist sowie auf gefrorenen Boden und die ab 2020 neue bodennahe Ausbringung flüssiger Wirtschaftsdünger auf bestellten Ackerflächen. Weiter wurde ein Überblick auf die vom Bund geplanten Änderungen der Düngeverordnung vorgestellt, die im Laufe des Jahres 2020 beschlossen werden sollen.

Neuerungen beim Kulturlandschaftsprogramm

Zum Abschluss informierte Karl noch über die Neuerungen in der Förderung beim KULAP (Kulturlandschaftsprogramm). Weil die fünfjährige Förderperiode der Agrarumweltprogramme auslaufe, sei nur bei einem Teil der angebotenen Maßnahmen ein Abschluss für einen fünfjährigen Verpflichtungszeitraum möglich.

Neben der Förderung des ökologischen Landbaus sind dies unter anderem wieder die Gewässer- und Erosionsschutzstreifen auf Ackerland und der Streuobstbau. Neu wird seit 2020 eine extensive Fruchtfolge auf Ackerflächen mit mindestens 30 Prozent blühenden Pflanzen für einen fünfjährigen Verpflichtungszeitraum angeboten. Die meisten auslaufenden Verpflichtungen können um drei Jahre verlängert werden. Eine Antragstellung für eine Verlängerung ist allerdings nur online über iBalis (integriertes Bayerisches Landwirtschaftliches Informations-System) möglich, wie es in dem Schreiben abschließend heißt.