Kitzingen vor 45 Minuten

„Rat zur Saat“: Fortbildung für Landwirte

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen bietet laut Pressemitteilung unter dem Motto „Rat zur Saat“ zwei Veranstaltungen für Landwirte an. Informationen zu Pflanzenschutz, Biodiversität und zur Düngeverordnung sowie zu Förderungen gibt es am Dienstag, 10. September, im Sportheim in Stadelschwarzach und am Donnerstag, 12. September, im Sportheim in Willanzheim. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.