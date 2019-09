Kitzingen vor 59 Minuten

Rama dama am 5. Oktober von 10-13 Uhr

Pünktlich zum Herbst soll, laut einer Pressemitteilung, auch heuer die Siedlung wieder saubergemacht werden: Und weil es gemeinsam am schönsten ist, lädt das Quartiersmanagement der Siedlung ein, bei der Aufräumaktion mitzumachen. Los geht es am Samstag, 5. Oktober um 10 Uhr auf dem Vorplatz des Stadtteilzentrums in der Königsbergerstraße 11.