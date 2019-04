Rainer Lorenz wird Ehrenvorsitzender

Bei der Jahresversammlung wurde der ehemalige Vorsitzende der fränkischen Winzertanzgruppe Iphofen Rainer Lorenz wegen seiner langjährigen Verdienste zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

1984 entstand die Idee, eine Volkstanzgruppe zu gründen, anlässlich der bevorstehenden Teilnahme der Stadt Iphofen bei der „Grünen Woche“ 1985 in Berlin. Bei der Gründungsversammlung wurde Rainer Lorenz zum Vorsitzenden gewählt und leitete seit dieser Zeit den Verein 34 Jahre lang. Höhepunkte während seiner Amtszeit waren unter anderem der erste eigene fränkische Tanzabend, historische Biwak-Szenen in Iphofen, Teilnahme an Festumzügen, Mitwirkung als Statisten in der Fernsehserie „ Der Winzerkönig“ mit Günther Strack, Teilnahme am Line-Dance Weltrekordversuch in Ochsenfurt und das Jubiläum 25 Jahre Winzertanzgruppe.

Mittlerweile besteht der Verein aus 137 Mitgliedern, die während des Jahres, bei Veranstaltungen des Landkreises verschiedenen Tanz- und Singaufführungen absolvieren, sowie bei kulturellen Anlässen die Stadt Iphofen und den Iphöfer Wein repräsentieren

Sein Nachfolger im Amt, Stefan Waldow, würdigte seine besonderen Verdienste und sein außergewöhnliches Engagement für den Verein mit einer Urkunde und einem Weinpräsent.

In seinen Dankesworten wies der Ausgezeichnete darauf hin, dass ihm das Engagement nur durch die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder möglich war. Sein besonderer Dank galt auch seiner Frau Maria, die sich ebenfalls im Verein und vor allem in der Kindertanzgruppe engagiert.