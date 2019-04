Albertshofen vor 57 Minuten

Radwegbäume dank spendabler LKW

Es war zwar bedauerlich, aber es gab aus Sicherheitsgründen keine Alternative dazu, dass die in Albertshofen einst "SPD-Allee" genannten Bäume im vergangenen Jahr gefällt werden mussten. Denn im Zuge des Radwegebau entlang der Umgehungsstraße hatte sich offenbart, dass die 32 im Jahr 1979 gepflanzten Bäume direkt über der Erdgas-Hochdruckleitung gestanden waren und damit ein Sicherheits-Risiko darstellten. Die Kitzinger Licht-, Kraft- und Wasserwerke (LKW) als Energieversorger und Eigentümer der Erdgasleitung hatten sich sofort bereit erklärt, Ersatz zu schaffen. Die LKW wendete rund 3000 Euro auf, um 24 neue Bäume zu finanzieren, die jetzt am Radweg von Albertshofen bis zur Kitzinger Gemarkungsgrenze und am Feuerwehrgerätehaus gepflanzt wurden. Dort werden fortan junge Bäume wie Säuleneichen, Winterlinde, Ahorn oder Zierobst blühen. "Gerne sorgen wir dafür, dass hier bald noch mehr blüht", sagte LKW-Prokurist bei der Pflanzaktion. Denn in Zeiten des "Rettet die Bienen"-Volksbegehrens sind Blühstreifen erwünscht.