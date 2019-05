Radwallfahrt führte nach Zeil am Main

Die katholische Kirchengemeinde St. Burkard Geiselwind und die evangelische Pfarrei Rehweiler luden gemeinsam zu einer zweitägigen Radwallfahrt nach Zeil am Main ein.

25 Teilnehmende starteten mit ihren Fahrrädern am Pfarrheim in Geiselwind, wie es in einer Mitteilung heißt. Hinzu kamen zwei Begleitfahrzeuge, die den Proviant, Gepäck und Sitzgarnituren transportierten und von der Metzgerei Lamm und der Firma Kanler & Seitz zur Verfügung gestellt wurden. Pfarrer Joseph Kollathuparampil verabschiedete die Gruppe mit einem Reisesegen.

Alfred Eitel hatte die Fahrstrecke wieder vorher erkundet und die Unterkunft im Sand am Main reserviert. Neben Trink- und Esspausen gab es unterwegs fünf Andachtsstationen. Dabei ging Pfarrer Hans Gernert auf verschiedene Aspekte des Verbundenseins ein. Verbunden mit anderen Menschen - dazu passte eine Trauung, die die Wallfahrer nach ihrer Andacht in der Wallfahrtskirche St. Maria in Bischwind feiert. In der Pfarrkirche St. Kilian in Untertheres ging es um die Verbindung mit Gott. Symbol des Bundes Gottes mit den Menschen ist in der Bibel der Regenbogen.

Eine längere Andacht wurde dann auf dem Zeiler Käppele gefeiert. Da richtete Pfarrer Gernert den Blick auf Menschen, die aus der Gemeinschaft ausgestoßen wurden und durchs soziale Netz gefallen sind: Über 400 Frauen und Männer wurden Anfang des 17. Jahrhunderts in Zeil als Hexen und Hexer verbrannt. Vor einer Kapelle gegenüber von Eltmann war das Verbundensein mit Christus und in der Heilig-Geist-Kapelle in Unterharnsbach die Verbundenheit durch den Heiligen Geist das Thema. Am Ortseingang von Geiselwind wurden die Radwallfahrer von Pfarrer Joseph und einer Abordnung der Steigerwaldkapelle, Toni Müller und seinen beiden Söhnen, begrüßt und zur Abschlussandacht in die Kirche St. Burkhard geleitet, wie es zum Abschluss der Mitteilung heißt.