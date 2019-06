Volkach vor 8 Stunden

Radlerin stürzt mit 1,8 Promille

Am Montagabend war eine 68-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf der Fahrer Straße in Volkach unterwegs. Weil sie Alkohol getrunken hatte, stürzte die Frau ohne Fremdbeteiligung von ihrem Fahrrad auf die Fahrbahn, berichtet die Polizei. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen und kam zur ärztlichen Behandlung in die Helios-Klinik Volkach. Ein Alkoholtest ergab 1,80 Promille. Eine Blutentnahme war die Folge. Am Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 100 Euro.