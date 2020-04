Wiesentheid vor 20 Minuten

Radlerin angefahren: Polizei sucht weißen Kastenwagen

Eine 34-Jährige Frau hat sich am Donnerstag bei der Polizeiinspektion Kitzingen gemeldet. Sie gab an, dass sie am Mittwoch mit ihrem E-Bike den Radweg von Wiesentheid nach Geesdorf befuhr. Beim Überqueren des Zubringers zur B 286 touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der von der Nikolaus-Fey-Straße auf den Zubringer zur B 286 abbog, die Fahrradfahrerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht.