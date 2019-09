Radler stürzt nach Zusammenstoß mit Bussard

Am Montagvormittag befuhr ein 70-jähriger Radfahrer laut Polizei den Feldweg in Richtung Korbacherstraße. Aus heiterem Himmel flog ihm ein Bussard gegen den Kopf. Erschrocken stürzte der Mann von seinem Fahrrad und kugelte sich dabei die Schulter aus. Außerdem erlitt er Schürfwunden im Gesicht. Der Radfahrer wurde nach Erstbehandlung mit dem Rettungsdienst in die Klinik nach Volkach verbracht.