Radler flog durch die Heckscheibe eines Autos

Am Freitag gegen 16.20 Uhr fuhr ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer in der Landstraße in Krautheim rückwärts aus seiner Hofeinfahrt. Gleichzeitig fuhr ein 66-jähriger Rennradfahrer auf der Landstraße und kollidierte heftig mit dem Fahrzeugheck, wie die Polizei berichtet.

Der helmtragende Radfahrer durchschlug beim Aufprall die Heckscheibe am Mercedes und musste mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik nach Würzburg gebracht werden. Der Gesamtschaden beträgt. 2000 Euro.