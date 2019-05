Segnitz vor 2 Stunden

Radlader beschädigt Pkw

Auf einem Parkplatz in der Mainstraße in Segnitz stieß ein Radlader am Donnerstagmorgen mit einem Mercedes zusammen: Der 57-jähriger Radladerfahrer berührte aus Unachtsamkeit beim Abladen den geparkten Mercedes und beschädigte die vordere linke Stoßstange. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 EUR, heißt es im Polizeibericht.