Nordheim vor 40 Minuten

Radio-Live-Sendung aus Nordheim

Die Mainfrankentour von Bayern 1 macht auch in Nordheim Station. Am Montag, 23. September, besucht das Regionalstudio Mainfranken des Bayerischen Rundfunks die Winzergenossenschaft Divino, heißt es in einer Pressemitteilung.