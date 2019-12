Wiesentheid vor 35 Minuten

Radführerscheine geschafft

"Vielen Dank, ihr lieben Polizistinnen, es hat uns viel Spaß gemacht! Jetzt kann uns nichts mehr passieren, denn wir haben was bei euch gelernt!“ So sangen die Kinder der Klassen 4 a,b,c der Grundschule Wiesentheid in einer kleinen Feierstunde, in der sie ihre Radführerscheine in Form von Urkunden und Wimpel überreicht bekamen. Auf den theoretischen Teil wurden sie von den Klassenlehrerinnen Anja Vogel, Gabriele Huber und Helgard Hey vorbereitet, teilt die Schule mit. Die praktische Ausbildung übernahmen die beiden Verkehrspolizistinnen Frau Diener und Frau Hagl. Die Fahrt im realen Straßenverkehr musste auf das Frühjahr verschoben werden. Für hervorragende Leistungen wurden Luis Hartmann, Niko Reisenleiter, Arion Christ, Franz Reinfelder und Felix Götz mit einem Ehrenwimpel ausgezeichnet. Mit Geschenken bedankten sich die Kinder bei ihren Ausbilderinnen.