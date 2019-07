Radfahrwettbewerb in Wiesentheid

Wie jedes Jahr beteiligten sich die beiden Klassen der 6. Jahrgangsstufe der Wiesentheider Mittelschule am Radfahrwettbewerb der Polizei, bei dem sich die Schüler nicht nur in der Theorie, sondern auch in praktischen Übungen miteinander verglichen. Dabei wurden die drei Schulsieger bestimmt, die die Nikolaus-Fey-Mittelschule im Landkreisentscheid in Buchbrunn vertreten werden, so die Mitteilung der Schule. Während der Übungsphase herrschte gute Laune, da man schon bald Erfolge verbuchen konnte. Selbst „Mehrfachabräumer“ im Achter konnten sich steigern und eine fast fehlerfreie Fahrt hinlegen. Neben dem Praxisteil musste auch ein Theorieteil absolviert werden. Dies gelang am besten Maximilian Knaub und Hannes Mahr mit jeweils null und Joey Dittrich mit zwei Fehlerpunkten, gefolgt von Nancy Jekeli und Sam-Luis Budjin. Aus den fünf Erstpalzierten werden sich drei Schüler mit anderen Schulsiegern aus dem Landkreis in Dettelbach messen.