Sommerach vor 1 Stunde

Radfahrerin stürzt in Sommerach

Am Freitagnachmittag war eine 82-jährige Rentnerin mit ihrem Damenrad auf der Nordheimer Straße in Sommerach unterwegs. Die 82-Jährige laut Polizeibericht stürzte im Ortsbereich ohne jegliche Fremdbeteiligung von ihrem Fahrrad und zog sich eine Gehirnerschütterung und Schürfwunden zu. Die Rentnerin musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau trug zur Unfallzeit keinen Schutzhelm.