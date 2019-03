Eine 16-jährige Radfahrerin war am Sonntagmorgen auf der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 25-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw aus einer Grundstücksausfahrt, so die Polizei. Hier kam es zur leichten Berührung zwischen dem Pkw und dem Fahrrad. Hierbei wurde die Radfahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.