Kitzingen vor 53 Minuten

Radfahrerin im toten Winkel

Am Montag gegen 15 Uhr verletzte eine 38-jährige Autofahrerin eine Radfahrerin, als sie in der Kaiserstraße rechts in eine Parklücke fahren wollte. Wie die Polizei mitteilt, übersah die Frau, trotz Kontrolle über die Schulter und im Rückspiegel, die rechts auf gleicher Höhe fahrende Radfahrerin. Die 39-Jährige stürzte vom Rad, zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus Kitzingen versorgt werden. Sie hatte sich zum Unfallzeitpunkt vermutlich im toten Winkel der Autofahrerin befunden. Durch den Unfall entstand ein Schaden von circa 700 Euro.