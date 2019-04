Castell vor 1 Stunde

Radfahrer verletzt

Am Montagabend war ein 18-jähriger Radfahrer in Castell auf einem Flurbereinigungsweg unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke stürzte der junge Mann alleinbeteiligt und zog sich dabei massive Schürfwunden und Kopfverletzungen zu. Der junge Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg gebracht, heißt es im Polizeibericht.