Zu einem schweren Unfall zwischen Fahrradfahrern kam es am Sonntagmittag bei Schwarzach. Nach ersten Informationen der Polizei befuhren drei Radfahrer die KT 11 Richtung Haidt. Nach dem Gewerbegebiet wurde einer der Radler von den anderen überholt, wobei eine Berührung wohl zu dem Sturz führte. Dabei wurde ein Biker – er trug keinen Helm – am Kopf verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik geflogen werden.