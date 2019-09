Marktbreit vor 32 Minuten

Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwindelig wurde einem 58-jährigen Radfahrer am späten Dienstagnachmittag auf dem Radweg von Ochsenfurt in Richtung Marktbreit. Laut Polizei stürzte er am Beginn der Hafenstraße in Marktbreit, wo ein Sattelzug war. Ob er allerdings gegen den abgestellten Sattelanhänger fiel, konnte bislang nicht geklärt werden. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg gebracht.