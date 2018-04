Radfahrer mit mehr als vier Promille

Einen Radfahrer mit vier Promille hat die Polizei in Mainstockheim (Lkr. Kitzingen) in Gewahrsam genommen. Einem Spaziergänger war der Radler wegen seiner unsicheren Fahrweise am Dienstagnachmittag in der Albertshöfer Straße zwischen dem Sportplatz und der Kläranlage aufgefallen. Als die Ordnungshüter den 30-Jährigen wenig später kontrollierten, ergab ein Test laut Polizeibericht einen Alkoholwert von nahezu 4,04 Promille.

Der Radfahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Anschließend wurde er wegen seiner hilflosen Lage in Gewahrsam genommen. Dass der Mann trotz seines hilflosen Zustandes überhaupt noch radfahren konnte, sei sehr verwunderlich, sagte eine Sprecherin dazu. Die mehr als vier Promille seien sehr hoch. „Das sind schon Spitzenwerte“. Unter Medizinern gilt bereits eine Blutalkoholkonzentration von 3,5 Promille als lebensgefährlich, regelmäßige Trinker können in Einzelfällen aber auch höhere Werte überleben.