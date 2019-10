Kitzingen vor 1 Stunde

Radfahrer mit Drogen unterwegs

Am Mittwochabend führten Polizeibeamte an der Nordtangente in Kitzingen eine Verkehrskontrolle durch. Wie es in der Pressemitteilung heißt, wurde bei einem 42-jährigen Fahrradfahrer eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Das Rauschgift wurde sichergestellt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.