Am Dienstagmorgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Die Umstände des Unfalls sind laut Polizei bislang noch völlig unklar, die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers ist jedoch zur Stunde nicht auszuschließen. Die Kitzinger Polizei bittet daher mögliche Zeugen, sich zu melden.

Krankentransport mit Hubschrauber

Gegen 7.30 Uhr hatte eine Zeugin den schwerverletzten Radfahrer an der Einmündung der Kreisstraße 34 in die Kreisstraße 39 vor kurz Rimbach gefunden, so die Polizei. Der Mann lag mit seinem erheblich beschädigten Fahrrad im Graben neben der Fahrbahn. Während der Radler mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, begann die Kitzinger Polizei gemeinsam mit den Experten für Verkehrsermittlungen der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried mit den Ermittlungen.

Unfallursache noch unklar

Aktuell ist noch nicht geklärt, ob der Mann einfach stürzte oder ob das Verhalten eines weiteren Verkehrsteilnehmers eine Rolle spielt. Eine Verkehrsunfallflucht kann somit nicht ausgeschlossen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle beordert. Der Radfahrer war vor dem Unfall offenbar von Lülsfeld kommend in Richtung Rimbach unterwegs gewesen.

Zeugen, denen der Radfahrer aufgefallen war oder die Angaben zum Hergang des Unfalls machen können, werden dringend gebeten, sich bei der Kitzinger Polizei unter Tel. 09321/141-130 zu melden.