Kitzingen vor 1 Stunde

Radfahrer bringt es auf fast zwei Promille

Einer Polizeistreife ist am späten Freitagabend ein Fahrradfahrer in der Kaiserstraße in Kitzingen aufgefallen. Dieser war mit einem roten, mit Blumen bemusterten Damenrad ohne Licht unterwegs. Bei der Kontrolle schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Außerdem hatte er laut Polizei eine kaum verständliche Aussprache und schwankte bereits im Stehen. Ein Atemalkoholtest ergab fast zwei Promille. Dem 48-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Fahrrad wurde vorläufig sichergestellt. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen Trunkenheit im Verkehr.