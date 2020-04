Radfahrer bringen sich bei Volkach gegenseitig zu Fall

Zu einem Radsturz zweier Lebenspartner kam es am Samstag um 18.45 Uhr auf dem Radweg zwischen Volkach und Krautheim. Ein 76-jähriger Mann fuhr mit seinem Rad zunächst hinter seiner 70-jährigen Lebenspartnerin her. Als er sie dann überholen wollte, blieb er laut Polizeibericht mit seinem Lenker an der Lenkstange des Rades der 70-Jährigen hängen und beide stürzten. Dabei wurde das Paar jeweils leicht verletzt in das Krankenhaus gebracht. An den Rädern entstand ein Schaden von etwa 70 Euro.