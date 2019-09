Marktbreit vor 21 Stunden

Radfahrer bei Marktbreit nach Sturz schwer verletzt

Schwindelig wurde einem 58-jährigen Radfahrer am späten Dienstagnachmittag auf dem Radweg von Ochsenfurt in Richtung Marktbreit. Laut Polizei stürzte er am Beginn der Hafenstraße in Marktbreit, wo ein Sattelzug war.