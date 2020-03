Raderlebnistag im Steigerwald

„Raderlebnistag – es geht rund im Steigerwald“, heißt es am 24. Mai rund um den Baumwipfelpfad Steigerwald bei Ebrach und das Steigerwald-Zentrum in Handthal.

Der offizielle Start wird um 10 Uhr in Prichsenstadt sein, dort entstand auch die Idee zu diesem Tag, wie es in einem Schreiben an die Presse heißt. Bürgermeister René Schlehr und seine Kollegen aus den benachbarten Gemeinden Ebrach, Burgwindheim, Oberschwarzach, Untersteinbach, Koppenwind, Theinheim, Michelau im Stgw., Dingolshausen und Gerolzhofen waren gleich begeistert. Ob ambitionierter Radler oder Familientreter, ob Genussfahrer oder Sportbegeisterter – jeder komme auf seine Kosten.

Radlfreunde können auf zwei Touren (39 und 60 Kilometer) den Steigerwald und sein Vorland erleben. Außerdem gibt es ein buntes Unterhaltungs- und Genussprogramm. Die Strecken können ganz oder teilweise befahren werden, je nach Lust und Können. „Der Raderlebnistag passt perfekt in unsere Aktivregion", waren sich alle Beteiligten einig.

Infos zum Raderlebnistag bekommt man bei den angeschlossenen Gemeinden und Tourist-Informationen, unter www.raderlebnis-steigerwald.de und auf Facebook unter Raderlebnistag Steigerwald.