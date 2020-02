Kitzingen vor 36 Minuten

Rabe Socke im Stadtteilzentrum

Das Theater vom Rabenberg gastiert am Donnerstag, 12. März, um 16 Uhr im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung. Turbulente Ereignisse sind sicher, wenn der kleine Rabe Socke auf der Bühne erscheint. Er und seine Freunde sind schon ganz aufgeregt, heißt es in einer Pressemitteilung, denn heute startet das große Alles-saust-um-die-Wette-Rennen.