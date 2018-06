REWE oder Tegut in Schwarzach?

Kommt ein REWE-oder Tegut-Markt nach Schwarzach? Der Tagesordnungspunkt „Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes“ interessierte einige Bürger, die als Zuhörer zur Ratssitzung gekommen waren. „Es kursieren bereits seit einiger Zeit Gerüchte, denen wollen wir entgegen treten. Es ist geplant, einen Einzelhändler zu unterstützen. Wir verkraften nur einen“, leitete Bürgermeister Volker Schmitt ein. Er stellte gleich heraus, dass das Gremium diesmal noch keine Entscheidung zur Ansiedlung treffen werde. Man wolle sich beide erst einmal anhören, so Schmitt.

Mit Bäckerei und Metzgerei

In der Folge ließ er im Gemeinderat die Vertreter der beiden Lebensmittel-Ketten und Investoren ihr jeweiliges Vorhaben vorstellen. Starkes Interesse an einer Ansiedlung hätten beide Bewerber. Geplant sind in beiden Fällen Märkte mit einem Vollsortiment anzusiedeln, das heißt dass sowohl eine Bäckerei, wie auch eine Metzgerei mit in das Gebäude kommen soll.

Die Discounter haben sich verschiedene Standorte und Größen für ihre jeweiligen Neubauten ausgesucht. So favorisiert REWE einen Markt direkt an der Bundesstraße, am Verkehrskreisel, in Richtung Hörblach. Dagegen plant Tegut auf einem Grundstück in Münsterschwarzach, gegenüber des Busbahnhofes. Beide hielt nicht nur Bürgermeister Schmitt für „recht interessant.“

Die Pläne von Tegut

Zunächst durfte mit Christian Schwab von Tegut der Expansionsleiter für Nordbayern seine Pläne vorstellen. Bauherr wäre die Firma Rosbo GmbH in Kitzingen, deren Geschäftsführer Wolfgang Rosentritt bereits einige Bauprojekte im Landkreis am Laufen hat. Für die Fläche in Münsterschwarzach würde Tegut einen Nahversorgungsmarkt mit 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche bauen, dazu kommen laut Schwab noch einmal Flächen für Bäcker und Metzger.

Vorgesehen sind etwa 90 Parkplätze, so dass die Grundstücksgröße etwa 1500 Quadratmeter betrüge. Eine „zentrumsnahe Lage“ sei Tegut sehr wichtig, betonte der Expansionsleiter. Der Standort mit Anschluss an den Busbahnhof erachte man als ideal.

Ob es möglich wäre, eine Apotheke mit auf dem Grundstück anzusiedeln, wollte zweite Bürgermeisterin Johanna Sendner wissen. Dagegen spräche nichts, sofern ein Bewerber bereit wäre, sagte Schwab.

Das REWE-Projek

Bauträger des REWE-Projekts ist die Firma VAMAK aus Dortmund, vom Investor und Bauherrn stellte Jens Struck heraus, warum man die Fläche an der Bundesstraße ausgesucht habe. REWE wolle damit auch Kunden aus der Umgebung, wie etwa aus Dettelbach, ansprechen. Man gehe von einem Potenzial von rund 11 000 Kunden aus, rechnete REWE-Expansionsleiter Alexander Pavlovic vor.

Als „klassischer Nahversorger“ sehe man sich in Schwarzach, so Pavlovic. Beim Markt ist eine Verkaufsfläche von 1550 Quadratmeter vorgesehen, ein Getränkemarkt wäre integriert. Dazu kommen rund 100 Parkplätze, so dass es insgesamt 2100 Quadratmeter an Fläche wären. Die Zufahrt würde über eine Linksabbiegespur von der Bundesstraße aus erfolgen.

Fragen von Seiten der Räte gab es hier beim Thema Anbindung an den Ort. Ralf Henninger wollte wissen, wo und wie der Fußgänger-Überweg über die Bundesstraße 22 geplant sei. Das Ganze könne mit einer Querungshilfe genehmigt werden, so Pavlovic, man habe sich bereits erkundigt. Zudem sei ein zusätzlicher Fußweg über den Verkehrskreisel angedacht.

Vorgespräche mit den Behörden wurden bereits geführt, Genaueres werde man klären, sobald der Zuschlag von Seiten der Gemeinde erfolge, hieß es. Bürgermeister Schmitt wollte im Anschluss noch keinen Zeitpunkt nennen, bis wann der Gemeinderat seine Entscheidung über die Ansiedlung eines Marktes treffen werde. Über den Fortgang werde man die Bevölkerung informieren, so Schmitt.