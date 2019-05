Quizzen bis zum Umfallen:Rätseltag in der Stadtbücherei

Kleine und große Ratefüchse kommen am Donnerstag, 23. Mai, in der Kitzinger Stadtbücherei auf ihre Kosten. An verschiedenen Stationen, verteilt in der gesamten Bücherei, müssen bei der Medienralley unterschiedliche Aufgaben gelöst werden, wie es im Presseschreiben heißt.

Los geht's für Kinder ab sieben Jahre um 12 Uhr, ab 17.30 Uhr sind dann die Jugendlichen und Erwachsenen dran. Mit Fragen aus Literatur, Film und Fernsehen startet das digitale „Lit.Quiz.Duell“. Mitmachen kann jeder, der Lust am Quizzen hat und ein eigenes Smartphone oder Tablet besitzt, das muss nämlich mitgebracht werden. Das benötigte WLAN ist in der Stadtbücherei vorhanden. Zu gewinnen gibt es auch was.

Der Quiz-Tag findet im Rahmen der Kitzinger Sprachwoche statt. Die Teilnahme an beiden Veranstaltungen ist kostenfrei.