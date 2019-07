Kitzingen vor 1 Stunde

Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin

Die bayerische Landwirtschaftsverwaltung bietet zum 17. Mal die Qualifizierung zur Erlebnisbäuerin, beziehungsweise zum Erlebnisbauern an. Betriebsleiter oder Betriebsleiterinnen, die ihren Bauernhof zum Erlebnishof ausbauen wollen, erhalten wichtige Informationen zur Einkommensalternative „Erlebnisorientierte Angebote“, teilt das Amt für Landwirtschaft in Kitzingen mit. Der Informationstag findet am 19. September in Absberg statt. An diesem Tag gibt es die wichtigsten Informationen zur Qualifizierung wie Seminarorte, Seminartermine, Kosten und Teilnahmebedingungen.