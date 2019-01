Qualifikation für den Landeswettbewerb in Hof

Erneut konnten sich die Dettelbacher Emma und Leopold Rümmele für den Landeswettbewerb von „Jugend musiziert“, der in Hof stattfinden wird, qualifizieren. Im vergangenen Jahr waren sie als Duo Klavier/Violine erfolgreich in Regensburg dabei. Die Geschwister erreichten beim Regionalwettbewerb in der Solowertung ihrer Instrumente, Cello und Violine, jeweils einen ersten Preis mit Weiterleitung in die nächste Runde. Jetzt heißt es also: fleißig weiter üben! Unterstützt werden die beiden dabei von ihren Instrumentallehrern Martina Styppa und Elisabeth Marzahn, die sich sehr über den Erfolg ihrer Schüler freuen.