Kitzingen vor 18 Minuten

Quaderballenpresse gerät in Brand

Am Dienstagnachmittag war ein 45-jähriger Landwirt zwischen Kitzingen und Kaltensondheim auf einem Feld mit Erntearbeiten beschäftigt, als aus bislang ungeklärter Ursache eine Quaderballenpresse in Brand geriet. Laut Polizei rückten 30 Feuerwehrmänner aus Kitzingen, Hohenfeld und Kaltensondheim an, um das Feuer zu löschen. Der Schaden beträgt circa 40 000 Euro.