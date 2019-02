Q 12 in Berlin: Politische Bildung in der Praxis

Wie läuft eine Sitzung im Bundestag ab und wie wird dort abgestimmt? Wie werden Gesetze in der EU gemacht? Welche Ziele verfolgen die Bundesministerien? Auf diese und andere Fragen bekamen rund 90 Schüler der 12. Jahrgangsstufe des Gymnasiums Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid Antworten direkt vor Ort, bei einer dreitägigen Studienfahrt nach Berlin. Nach dem Besuch einer Plenarsitzung im Bundestag hatten die Schüler Gelegenheit, mit der Abgeordneten Anja Weisgerber über die Arbeit von Politikern zu reden. Gekrönt wurde der Tag mit dem "Aufstieg" zur Reichstagskuppel. Am nächsten Tag nahmen Schüler im Europäischen Haus an einem Rollenspiel zur Funktionsweise des Europäischen Parlaments teil. Eine andere Gruppe besuchte die Gedenkstätte Berliner Mauer. Am Nachmittag wurden zwei Ministerien besucht: Eine Gruppe war im Bundesministerium der Finanzen, eine andere im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Vor der Heimreise stand noch ein Besuch der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen auf dem Programm. Dieser Ort war nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst ein sowjetisches Speziallager und dann das zentrale sowjetische Untersuchungsgefängnis, in dem viele Häftlinge ums Leben kamen. Von 1951 bis 1989 war es die zentrale Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), also der Stasi. Auch heute noch führen ehemalige Häftlinge Schüler über das Gelände und berichten von ihren schrecklichen Erfahrungen.