Kitzingen vor 47 Minuten

Purple Heart rockt das Dekanatszentrum Kitzingen

Eine Rockshow der Extraklasse bringt die Band "Purple Heart" am Sonntag, 5. Januar, nach Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Stadtteilzentrum in der Siedlung werden sie – genau zehn Jahre nach ihrem Revival – ihr neues Programm vorstellen und Rock-Klassiker der 60er- bis 80er-Jahre von Deep Purple, Alice Cooper, Joe Cocker und Tina Turner präsentieren. Einlass um 20 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse. Weitere Infos unter www.purpleheart-band.de