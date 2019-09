Willanzheim vor 1 Stunde

Punktlandung: Schulinvestition bleibt im Kostenrahmen

Die Sanierung und Erweiterung des Willanzheimer Schulhauses war die größte Investition der Gemeinde in der jüngsten Vergangenheit. Pünktlich zum Schuljahresbeginn konnten die Schüler das neue Schulhaus beziehen. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert informierte in der Ratssitzung am Montag, dass das Großprojekt voraussichtlich auch in finanzieller Hinsicht eine Punktlandung ergeben habe.