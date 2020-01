Pumpe fällt aus: Tödliche Folgen für Fische

Keine guten Nachrichten verkündete Biebelrieds Bürgermeister Roland Hoh in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Denn im Ortsteil Westheim war Sonntag oder Montag die Pumpe ausgefallen, die das Abwasser Richtung Kläranlage in Biebelried schickt. Mit tödlichen Folgen für einige Fische.

Das Abwasser wird von Kaltensondheim Richtung Westheim und dann zusammen mit dem Westheimer zur Kläranlage nach Biebelried gepumpt. In Westheim kam es dann laut Hoh zum Ausfall einer Pumpe. Bemerkt wurde das Ganze am Dienstag.

Das nicht mehr abgepumpte Abwasser fand einen neuen Weg in den Überlauf und in das Regenrückhaltebecken. Von dort lief das Abwasser in den Bach. Zweige und Laub stauten das Wasser auf, das dann einige Hundert Meter unterhalb der Abwasseranlage in den sogenannten Goldsee lief. Für etliche Fische bedeutete das den Tod. Der Pächter, Wasserwirtschaftsamt, Polizei und der Bürgermeister waren vor Ort. Das Wasserwirtschaftsamt zog Wasserproben.

Zweite Pumpe springt nicht an

Eigentlich hätte nach dem Pumpenausfall die zweite Pumpe anspringen sollen, auch hätte eine sofortige Alarmierung wegen dieser Störung stattfinden müssen. Warum die Pumpe ausfiel, warum die zweite nicht aktiviert wurde und warum keine Benachrichtigung auf ein Handy gesendet wurde, ist noch nicht geklärt.

Antworten auf diese Fragen erhofft sich Bürgermeister Hoh nach Abschluss der Untersuchungen. Mit der Überprüfung der elektrischen Anlage ist eine Fachfirma beauftragt.