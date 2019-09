Pünktlicher Start: Weinhotel empfängt erste Gäste

Das Weinhotel in Volkach und die gegenüberliegende Vinothek des Weinguts Römmert haben wie geplant am Sonntag ihren Betrieb aufgenommen . Der Betrieb läuft anfangs noch auf Sparflamme, berichtet Hoteldirektor Carsten Hinz. Für Sonntagnachmittag hat er erst einmal eine Handvoll Gäste erwartet. Weitere werden allerdings in den kommenden Tagen folgen.

75 der insgesamt 104 Zimmer des von der Sonnenhotel-Gruppe geführten Hauses, das direkt am Rand der Weinberge am östlichen Stadtrand von Volkach liegt, waren zum Start bezugsfertig. Der Rest der Zimmer sowie der Spa- und Wellnessbereich werden bis Ende September nutzbar sein. Ab dann herrscht Vollbetrieb.

Handwerker und Monteure sind noch aktiv

Noch am Freitag und Samstag herrschte bei den Handwerkern auf den Baustellen im Hotel und in der Vinothek mit angeschlossenem Weinsensorikum Hochbetrieb. Am Freitagmorgen kamen beispielsweise erst die Matratzen für die Hotelbetten. "Die Zimmer wurden schon dreimal geputzt", schildert stellvertretende Hoteldirektorin Leonie Jacobs die Herausforderung, das Hotel sauber und betriebsbereit zu machen, während ständig noch Handwerker und Monteure ein und aus gingen.

"In den letzten 72 Stunden vor dem Start hat sich noch sehr viel getan", berichtet Hinz. Wie überhaupt in der letzten Augustwoche, denn Anfang der Woche war noch nicht einmal die Zufahrt zum Hotel geteert, geschweige denn die Rabatte entlang der Terrasse bepflanzt, was pünktlich zum 1. September erledigt war. Hinz ist zuversichtlich, dass das Hotel von Anfang an gut angenommen wird. Es lägen bereits einige Buchungen vor, auch für Tagungen.