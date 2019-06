Prozessionen an Fronleichnam

Fronleichnam feiern die katholischen Gemeinden allerorten mit großen Prozessionen, einem Brauch, der in Bayern schon im Jahr 1273 belegt ist. Dieses Hochfest begeht auch die Pfarreiengemeinschaft Kitzinger Land am Donnerstag und am Vorabend feierlich. Christus soll so hinaus in die Welt getragen werden - symbolisch im Zeichen der Hostie in der Monstranz. Gottesdienst-Zeiten in der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land:

Mittwoch, 19. Juni, um 19 Uhr in Biebelried Messfeier mit der anschließenden Fronleichnamsprozession.

Donnerstag, 20. Juni, um 8.30 Uhr in Kitzingen Messfeier im Hof des Caritas-Altenheimes St. Elisabeth in der Kapuzinerstraße. Anschließend ziehen die Gläubigen zur Kirche. Der Prozessionsweg nimmt diesen Verlauf: Kapuzinerstraße (Synagoge), Landwehrstraße, Glauberstraße (Museum, Polizei), Bismarckstraße, Moltkestraße, Rosengarten, wo der eucharistische Segen an einer Station gespendet wird, Falterstraße, Luitpoldstraße, Königsplatz, Kaiserstraße, Alte Burgstraße, Schrannenstraße, Kirche St. Johannes (Abschluss-Segen und die Aussendung der Kommunionspender).

Donnerstag, 20. Juni, um 9 Uhr in Sulzfeld Messfeier mit anschließender Fronleichnamsprozession durch den Ort.