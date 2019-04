Kitzingen vor 1 Stunde

Pronold kommt

„Neue Wohnformen“ sind das Thema einer Diskussionsveranstaltung, zu der der SPD-Kreisverband am Samstag, 4. Mai, von 18 bis 20 Uhr in das Deutsche Fastnachtmuseum einlädt. Referent ist Florian Pronold, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Pronold ist dort insbesondere für die Bereiche Stadt und Wohnen, Bauen sowie Wasser, Abfall und Boden zuständig und laut Pressemitteilung ein fundierter Kenner und Fachmann im Bereich von „Bauen und Wohnen“. Die Kreis-SPD lädt Interessierte ein, mit Florian Pronold zu diskutieren, Anregungen einzubringen und Wünsche an die Politik zu formulieren.