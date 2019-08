Projekttag des AKG mit Volkmar Halbleib

Der Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib folgte der Einladung des Armin-Knab-Gymnasiums, anlässlich der Projekttage, unter dem Motto „Auf dem Weg zum mündigen Staatsbürger“, mit rund 60 Schülern der zehnten Klassen über seinen Beruf als Politiker zu sprechen.

In einer kleinen Kennenlernrunde stellte sich Halbleib vor und erzählte über seinen Werdegang vom engagierten Jugendlichen zum örtlichen Abgeordneten. Schon als Jugendlicher habe er sich als Klassensprecher, in der offenen Jugendarbeit und beim Bund Naturschutz engagiert. So habe er erkannt, dass man etwas erreichen kann, wenn man sich darum kümmert, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss beschrieb er seine erfolgreiche Kandidatur im Alter von 25 Jahren für den Ochsenfurter Stadtrat. Halbleib ermunterte die Schüler, sich zu engagieren: „Politik und ehrenamtliches Engagement ist wichtig für eure Zukunft, es macht Spaß und man sammelt Erfahrungen, die man im Leben und für den Beruf gebrauchen kann.“

Die anschließenden Fragen der Schüler an den Abgeordneten konzentrierten sich auf Themen, welche die Schüler direkt betreffen, beispielsweise eine bessere EDV-Ausstattung in Schulen, das Wahlalter mit 16 und die Verbesserung des ÖPNV im ländlichen Raum. Aber auch die großen gesellschaftlichen Themen wie Klimaschutz, Reduzieren von Plastikmüll, Legalisierung von Cannabis, Integration von Flüchtlingen und Gefahren des politischen Populismus für die Demokratie wurden von den Jugendlichen angesprochen.