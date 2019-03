Dass die Sand- und Kiesgrube der Kitzinger Firma Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR) ein Lebensraum für viele Arten ist, zeigt sich an den zahlreichen tierischen Bewohnern, darunter Wildbienen. Auch deshalb hat das Unternehmen das Jahr 2019 zum „Projektjahr im Zeichen der Wildbienen“ erklärt und bietet im Rahmen von BayernTour Natur einige Familien- und Kinderaktionen an.

In Deutschland existieren laut Presseschreiben rund 550 Wildbienenarten, die wilden Verwandten der Honigbiene, darunter eine Vielzahl von kleinen und unscheinbaren Arten, die man leicht mit Fliegen oder Wespen verwechseln kann. Jede von ihnen hat ihre eigene Überlebensstrategie entwickelt: Sandbienen graben sich Brutkammern im Sand, andere suchen Käferfraßgänge im Altholz, Spalten und Löcher in alten Bäumen oder bohren ihre Brutlöcher selbst in Lehmwände oder Steilufer.

Bienen haben als Blütenbestäuber einen riesigen Wert

Die verschiedenen Lebensraumansprüche der Insekten seien so vielfältig wie die Arten, die an den Kiesgruben ihre Heimat finden. Eine Gemeinsamkeit der Wildbienenarten gibt es bei allen Unterschieden aber doch: die Vorliebe für Blüten. Als Blütenbestäuber haben sie einen riesigen Wert für den Menschen und die Natur und rund um die Kiesgrube ist der Tisch reich gedeckt: Von verschiedenen Distelarten über Ochsenzunge, Flockenblume, Königskerze, Phlox und Wilde Möhren wächst hier eine bunte Pflanzenvielfalt.

Und es soll noch mehr werden. Nachdem vergangenes Jahr bei Düllstadt auf 2700 Quadratmetern eine Bienenwiese angelegt worden ist, steht dieses Jahr eine ähnliche Aktion bei Hörblach an: Am 6. April heißt es von 15 bis 17 Uhr "Wir schaffen ein Bienenparadies". Dabei zeigt Dipl.Biol. Janina Kempf (Umweltbildung LBV), wie und warum was getan werden muss. Gemeinsam sollen am "Klassenzimmer am Baggersee" mit Rechen und Schaufeln Flächen angelegt und Blumen gepflanzt werden.

Gemeinsam ein riesiges Bild mit Harken und Rechen schaffen

Und am 7. Juli gibt es von 14 bis 17 Uhr mit "Riesen- Krabbler aus Drohnensicht" eine Familienaktion. Dabei soll laut Ankündigung etwas Riesiges geschaffen werden: Auf einer großen Fläche werden mit Harken und Rechen große Sandbilder „gemalt“. Eine Drohne wird zum Abschluss zeigen, wie das Gesamtkunstwerk aus der Vogelperspektive aussieht. Die Fotos kann sich jeder Teilnehmer zuschicken lassen.

Anmeldung und Informationen spätestens zwei Tage vor Termin bei Elisabeth Ziegler, Tel. (09321) 700232, E-Mail: ziegler@lzr.de