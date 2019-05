Wiesentheid vor 1 Stunde

Projekt „Europa“

Pünktlich zur Europawahl starteten die Kinderim Kindergarten Hortus Mariae in Wiesentheidihr Projekt „Europa“.Sie lernten die verschiedenen Länder in Europa kennen, ihre Kulturen,ihre Sprachen, ihre Sehenswürdigkeiten und vieles mehr, wie es in einer Mitteilung des Kindergartens heißt. Sie hörten von Gemeinsamkeiten der Länder wie zum Beispiel dem Euro.Eingebettet in Lieder, Geschichten, Rollenspielen und verschiedenen Bastelangeboten wird ihnen dieses Thema in den nächsten Wochen nahe gebracht, so die Mitteilung des Kindergartens.Mit Begeisterung und Interesse starteten die Kinder dieses Projekt und schmetterten das Lied „Kleine Europäer“.