Sickershausen vor 39 Minuten

Premiere für das Sickershäuser „Siedlerfest“

Gut zwei Jahre nach der Einweihung des Sickershäuser Fünf-Sterne-Hotels für Insekten fand an gleicher Stelle erstmals ein „Siedlerfest“ statt. Zahlreiche Helfer dekorierten den Festplatz an der ehemaligen Gemeindewaage in Rekordzeit. Zur Freude der Organisatoren waren die Sitzplätze, schnell gefüllt. Der besondere Dank des Vorsitzenden galt den großzügigen Sponsoren und Helfern sowie den unterstützenden Sickershäuser Ortsvereinen.