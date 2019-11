Preise für Geflügelzüchter  kein gutes Jahr für Wasservögel

54 Tiere, Tauben, Hühner und Zwerghühner waren in den Volieren des Marktbreiter Kleintierzuchtvereins ausgestellt und gut 100 Besucher hatten sich am Sonntagvormittag auf den Weg zur Zuchtanlage hoch über dem Ort gemacht, um sich die Tiere bei der gemeinsamen Schau der Marktbreiter und ihrer Kollegen aus Markt Einersheim anzusehen.

Was in diesem Jahr fehlte, waren die Wasservögel, Enten und Gänse, denn dort waren die Brutergebnisse so schlecht, dass keine Tiere für eine Präsentation vorhanden waren. Ansonsten war Preisrichter Bernd Lösing aus Oberasbach durchaus zufrieden mit den gezeigten Vögeln, so dass er auf Landes- und Kreisverbandsebene Preise aussprechen konnte.

So wurden Friedrich Himmelein mit Lakenfelder, Günter Krauß mit Zweg-New-Hampshire goldbraun und Heinrich Lang mit Luchstauben schwarz mit der Landesverbandsprämie, sowie Paul Koppler mit Sussex weiß-schwarz-columbia, Matthias Himmelein mit Zwerg Orpington schwarz und Günther Krauß mit Zwerg New Hampshire goldbraun mit dem Kreisverbandsehrenpreis ausgezeichnet.

Insgesamt blickten die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Marktbreit und ihre Kollege aus Markt Einersheim auf ein recht normales Jahr zurück. Die Zuchtschau im Verein Geflügel brachte durchaus gute Ergebnisse. Bereits seit einigen Jahren besteht zwischen den Marktbreiter und den Markt Einersheimer Geflügelzüchtern eine Kooperation und die gemeinsame Schau im Spätherbst.