Preisanstieg bei den Fleckviehkälbern

Das gute Angebot an Zuchtvieh und vor allem die vielversprechenden Zuchtbullen (insgesamt 37 Stück Großvieh) zogen viele Besucher nach Dettelbach, teilt der Rinderzuchtverband Franken mit.

Bei den sechs zur Körung vorgestellten Fleckviehbullen konnten vier in Wertklasse 1 gekört werden. Den Spitzenpreis erlöse ein hochtypisierter Walot-Sohn, der um 21 500 Euro von der Besamungsstation Bayern Genetik ersteigert wurde. Zwei weitere Zuchtbullen konnten in den Prüfeinsatz verkauft werden. ein Emmerich-Sohn erhielt bei 9200 Euro den Zuschlag (Besamungsstation Marktredwitz/Wölsau) und ein Macbeth-Sohn war dem Besamungsverein Neustadt/Aisch 5400 Euro wert. Zwei weitere Fleckviehbullen und die beiden Gelbviehbullen konnten in den Natursprung verkauft werden.

Das Angebot von 26 Jungkühen fiel an diesem Markt etwas geringer aus. Jedoch konnte die verhaltene Nachfrage gedeckt werden, so die Mitteilung.

Die 21 verkauften Fleckvieh-Jungkühe konnten im Schnitt ein Tagesgemelk von 29,7 Kilogramm (kg) Milch, bei 2,45 kg Minutengemelk vorweisen. Die Fleckvieh Jungkühe der Wertklasse 2 erlösten im Durchschnitt 1535 Euro (1180 bis 2100 Euro). Desweiteren wurde eine Gelbviehjungkuh um 1580 Euro und zwei Holsteinjungkühe um .355 Euro im Schnitt abgesetzt.

Die angebotenen Kalbinnen der Rassen Fleckvieh und Gelbvieh erzielten 1340 Euro im Schnitt. Das verkaufte Gelbvieh Jungrind konnte 820 Euro erlösen.

Zum Kälbermarkt wurden 284 Tiere aufgetrieben. Die männlichen Nutzkälber verteilten sich auf 218 Fleckvieh-, fünf Gelbvieh- und drei Holsteinkälber. Nach wie vor müssen Kälber, die kein dem Alter entsprechendes Gewicht haben, deutliche Preisabschläge hinnehmen.

Die Fleckviehkälber konnten im Vergleich zu den vorhergehenden Märkten erneut einen deutlichen Preisanstieg verzeichnen. Sie wogen im Mittel 92 kg und konnten um 5,07 Euro netto bzw. 5,61 Euro brutto einen Käufer finden. Es wurden damit 467 Euro netto bzw. 517 Euro brutto je Tier bezahlt. Gelbviehkälber erlösten bei 94 kg Durchschnittsgewicht 5,38 Euro brutto je Kilo. Die Holstein-Kreuzungskälber mit 86 kg Gewicht wurden um 3,29 Euro brutto verkauft.

Insgesamt wurden 38 weibliche Zuchtkälber angeboten und restlos verkauft. Die 35 Fleckviehtiere wogen 98 kg und konnten um 3,15 Euro brutto je kg (= 309 Euro brutto je Tier) abgesetzt werden. Die 20 weiblichen Nutzkälber wogen 91 kg und erlösten 2,53 Euro brutto je kg.