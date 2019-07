Kitzingen vor 1 Stunde

Praxis-Schild gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten ein an der Hauswand einer Zahnarztpraxis angebrachtes Praxisschild. Die Tat ereignete sich zwischen 3. Juli, 18 Uhr, und 9. Juli, 18 Uhr, in der Oberen Bachgasse in Kitzingen. Es entstand ein Schaden von etwa 350 Euro.