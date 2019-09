Nenzenheim vor 47 Minuten

Pralles Programm zur Nenzenheimer Kirchweih

Traditionell am zweiten Sonntag nach dem Michaelistag wird in Nenzenheim Kirchweih gefeiert. Vier Vereine sorgen vom 11. bis 14. Oktober dafür, dass in Iphofens größtem Stadtteil abwechslungsreiche Unterhaltung geboten wird, heißt es in einer Pressemitteilung.