Pralles Programm für Evangelische Kirchengemeinde in Südtirol

Hoch hinaus ging es für die 48 Teilnehmer der Evangelischen Kirchengemeinde Prichsenstadt in der Bergwelt Südtirols, im romantischen Pustertal. Pfarrer Erich Eyßelein und Busfahrer Friedrich Stoll hatten ein straffes Programm vorbereitet, das gleich nach der Anreise mit einer Führung durch das Bergbaumuseum in Ridnaun bei Schneeberg startete. Am nächsten Tag schloss sich eine Stadtführung in Bozen an und eine Fahrt mit der Seilbahn brachte die Ausflügler auf das Hochplateau des Ritten. Weitere Ziele waren: Klobenstein mit Aussicht auf das Schlernmassiv der Dolomiten und eine Wanderung zu den Erdpyramiden. Weiter ging es mit der Besichtigung einer Latschenöl- und Zirbenölbrennerei und anschließender Wanderung zu einem Kräutergarten. Brettljause und Apfelstrudel waren angesagt nach einer Panoramafahrt durch das Taufertal hinauf ins Cafe Angerer, hoch über den Reinbach-Wasserfällen.Der Höhepunkt der Reise war eine Dolomitenrundfahrt mit Führung in Cortina d`Ampetzo.