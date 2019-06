Kitzingen vor 8 Stunden

Postsportverein feierte 60-jähriges Bestehen

Der Postsportverein lud anlässlich seines 60-jährigen Jubiläums seine Sportfreunde aus Meißen ein, zu deren Verein laut einer Pressemitteilung bereits seit 30 Jahren ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt und der im jährlichen Wechsel besucht wird. Vier Tage lang weilten die Meißner Gäste in Kitzingen. In dieser Zeit wurden verschiedene Ausflüge Wanderungen und Besichtigungen unternommen. Auch ein Besuch auf der Festung Marienburg in Würzburg stand auf dem Programm.